شكرا لقرائتكم روحاني يحث أميركا على تخفيف الضغط.. ويلوح بتقليص جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء، أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية عند الضرورة.

إلى ذلك، حث روحاني أميركا على الكف عن ممارسة أقصى الضغوط وإنهاء سياسات العداء.

يأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي أنه مستعد للقاء نظيره الإيراني، لكن دون شروط مسبقة.

يذكر أن روحاني كان أعلن الأسبوع الماضي أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين. وقال "إن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تلقت أمرا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال، وذلك في سياق إعلانه المرحلة الثالثة من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق النووي، والتي تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب مادة اليورانيوم.

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وأضاف "خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي".

تعليق إيراني على إقالة بولتون

على صعيد متصل، بالعلاقات الأميركية الإيرانية المتوترة، أعلن مسؤول إيراني الأربعاء أن إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من منصبه لن يدفع طهران إلى إعادة النظر في الحوار مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي "رحيل مستشار الأمن القومي جون بولتون من إدارة الرئيس دونالد ترمب لن يدفع إيران لإعادة النظر في الحوار مع الولايات المتحدة".

وأضاف أنه لا مجال للحوار مع واشنطن ما دامت العقوبات المفروضة على إيران سارية.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان أكد مساء الثلاثاء أن رحيل رجل من الإدارة الأميركية لا يغير في السياسة الخارجية. كذلك أكد مراقبون أميركيون أن السياسة الخارجية لن تتغير بالفعل، لكن استبعاد بولتون "قد" يفسح المجال أكثر للمسؤولين الذين يدفعون ترمب باتجاه الحوار في عدد من الملفات..