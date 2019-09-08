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تسرّب كميّةٍ كبيرة من النفط إلى البحر الأبيض المتوسط بعد حريقٍ بمصنع إسرائيلي

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وكالات- ذكر تقرير إخباري أن كمية كبيرة من النفط تسربت إلى البحر المتوسط من مصنع في ميناء حيفا شمالي إسرائيل بعد حريق هائل في المنشأة أمس الخميس 5 سبتمبر 2019

 

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شب حريق أمس في مستودع للنفط في مصنع كان يحتوي على 80 طنا من النفط.

 

وغطى الدخان المتصاعد من المستودع مدينة حيفا.

 

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وشارك عدد كبير من أطقم الإطفاء في إخماد الحريق.

 

وقالت الصحيفة إن الحريق أدى إلى وقف حركة السفن من وإلى الميناء.

 

وأضافت أن إثنين على الأقل من رجال الإطفاء تعرضا لإصابات طفيفة.

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