بعد تشكيل الحكومة.. الاتحاد الأفريقي ينهي تعليق عضوية السودان

أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس الجمعة، رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وذلك بعد يوم من إعلان تشكيلة الحكومة المدنية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وشكل حمدوك أمس الخميس أول حكومة للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل.

ووافق مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الجمعة، خلال اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على إنهاء تعليق عضوية السودان وفقاً لما نشره على "تويتر".

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وأشادت وزارة الخارجية السودانية بالقرار في بيان، وقالت "ترحب وزارة الخارجية باسم حكومة وشعب السودان ترحيباً حاراً بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي... برفع تعليق عضوية السودان من الاتحاد الأفريقي ورفع تجميد أنشطته فيه".

وأضاف البيان "السودان إذ يرحب بهذا القرار، يغتنم هذه المناسبة الطيبة لإعادة تأكيده الجازم على التزامه بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية".