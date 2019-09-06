وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن أسرة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي، أول زعيم للبلاد بعد الاستقلال، أنه توفي عن عمر ناهز 95 عامًا.



وأضاف التقرير أنه توفي بعد صراع مع المرض.



وأطاح انقلاب عسكري بموجابي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017 لينهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.



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