قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن "بعض الأحزاب السياسية ببلاده تطالب بالتحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات". واعتبر صالح أن الأزمة ببلاده يجب أن تحل بعيداً عن تقليد الدّول التي مرّت بتجارب مشابهة لما تعيشه الجزائر اليوم.
وأضاف أن "الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة، هي من تكون دائماً القدوة وليس العكس".
كانت هذه تفاصيل خبر قايد صالح ردا على الأحزاب: الجزائر ليست السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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