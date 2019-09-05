مسؤول روسي: نتانياهو سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا في المستقبل القريب

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا في المستقبل القريب، وعلى الأرجح، سيتم استقباله في مدينة سوتشي".
وكان نتتنياهو قد زار روسيا أواخر شباط الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاشتباكات والحوادث خلال العمليات في سوريا.
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