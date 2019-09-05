أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "إننا سندافع عن حقوقنا في شرق المتوسط، ولن يتمكن أحد من أن يحرمنا من تلك الحقوق" وهدد أوروبا، قائلا "إما دفع مساعدات أو فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين نحو أوروبا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان مهددا أوروبا: إما دفع مساعدات أو فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين نحو أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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