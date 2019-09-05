المعلمي: السعودية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ببناء دولته المستقلة

أوضح المندوب الدائم للسعودية لدى ​الأمم المتحدة​ السفير ​عبدالله بن يحيى المعلمي​، ، أنّ "تقارير اللجنة المعنيّة بممارسة ​الشعب الفلسطيني​ لحقوقه غير القابلة للتصرّف، فضلًا عن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة، تؤكّد إصرار ​السلطات الإسرائيلية​ على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية".

ولفت في كلمة له أمام "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" بالأمم المتحدة في ​نيويورك​، إلى "أنّنا نتابع بقلق التطورات المتلاحقة والخطيرة الّتي تمرّ بها ​القضية الفلسطينية​، نتيجة إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات الاستيطانية الّتي تتعارض مع قرارات الشرعيّة الدوليّة، وتعطّل الجهود الهادفة لإحلال السلام عبر بناء المستوطنات على أرض فلسطين المحتلة، وتوسيع القائم منها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة ​القدس​ المحتلة، فضلًا عن مواصلتها للخروقات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني والأخلاقي".

وشدّد المعلمي على أنّ "القضية الفلسطينية تعدّ على رأس أولويّات السياسة الخارجيّة للسعودية، الّتي تعطيها اهتمامًا بالغًا"، مبيّنًا أنّ "الفترات الماضية قد شهدت نشاطًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا مكثّفًا من بلادي، لدعم أشقائنا الفلسطينيين عند كل مناسبة سواء كانت محليّة أو إقليميّة أو دوليّة".

وأكّد "تقديم ​السعودية​ كلّ سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دوليًّا، ومبادرة السلام العربيّة".