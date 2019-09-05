انت الان تتابع سيارة مفخخة تستهدف نقطة تفتيش بالقرب من مقر الناتو في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بالقرب من مقر مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الانفجار سببته حافلة صغيرة مفخخة ووقع نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (05:40 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن الشرطة طوقت المنطقة. وقال هاريس جيبران المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الأفغانية إنه تم استهداف نقطة تفتيش. وتقع نقطة التفتيش بالقرب من مقر مهمة الدعم الحازم بالإضافة إلى منشآه تابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية. وتتواجد في المنطقة أيضا مكاتب دبلوماسية، تشمل السفارة الأمريكية. Advertisements ولم ترد معلومات فورية حول الخسائر البشرية المحتملة. وأظهرت الصور من موقع الانفجار تصاعد أعمدة دخان أبيض في السماء. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

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