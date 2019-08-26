شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى: مصر تبحث فى قمة " G7 " عن إنجاز الحل السياسي فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حول ليبيا وأهمية الاستقرار فى ليبيا خلال حضوره مؤتمر قمة السبع الكبار بباريس، يشير إلى أن التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، و هو الحفاظ على وحدة الدول الوطنية في المنطقة وأيضاً محاربة الإرهاب والفساد والتوجه نحو التمنية ومحاربة الفقر.

وقال الباحث الحقوقى، إن انتشار الإرهاب بطرابلس يمثل تهديد للأشقاء في ليبيا ، وأيضاً تهديد للأمن القومى المصري ودول الجوار، وبناء عليه تسعى مصر دائماً لمواجهة هذه التهديدات بما يحمي مصالحها وتؤيد الجيش الوطني الليبي في حربه ضد المليشيات الإرهابية المسلحة وحق الشعب الليبي في استعادة ثرواته النفطية بما يحفظ حاضر ومستقبل الشعب الليبي.

وتابع هيثم شرابى: تأتي مشاركة مصر في G7 لتستغل وجود الدول الأوروبية التي تعاني من الإرهاب والهجرة غير الشرعية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولتتمكن مصر من تشبيك علاقات قوية للحد من خطار الإرهاب الدولي وأيضا إنجاز الحل السياسي في ليبيا.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال خلال مؤتمر القمة السبع ، الأحد ، إن تفاقم الأوضاع فى ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذى تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة فى انتشار الميليشيات المسلحة، يقتضى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبى الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده.