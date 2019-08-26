سليماني "يتوعد" إسرائيل بعد ضرباتها الجوية بـ"تغريدة"

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سليمانييتوعد إسرائيل بعد ضرباتها الجوية بـتغريدة
الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
توعد قاسم سليماني قائد ما يسمى "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، بالرد على إسرائيل واصفا عملياتها العسكرية الأخيرة بـ"الجنونية".
ونشر قاسم سليماني في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها إن العمليات الأخيرة ستكون آخر "تخبطات إسرائيل".
وقبل ذلك هدّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، إسرائيل والولايات المتحدة بـ"الرد على أفعالهما" في سوريا والعراق، عبر من وصفهم بالمقاتلين هناك.
بالمقابل قال وزيرُ الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ من يريدُ منعَ نشوب حرب شاملة مع إيران، عليه أنّ يُظهرَ قوّته للنظام الإيراني.
واضاف الوزير الإسرائيلي، أنه لولا عمليات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت إيران، لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب، وكان عدد مقاتليها في سوريا قد تجاوز 100 ألف، على حد قوله.
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