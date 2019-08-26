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الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان

الأحد 25 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان.



وأكد أبو الغيط في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تضامن الجامعة العربية الكامل مع بيروت في هذا الظرف الدقيق، واستعداها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

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وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية، إن الجامعة تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، وتدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، والتي كان آخرها الخرق الذي وقع مساء السبت الماضي، وأسفر عن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية بلبنان، في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن 1701.

وأضاف المصدر أن الجامعة العربية تأمل أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس، بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة.