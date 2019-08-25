عسلي: الإحتياطي الاجنبي بالمصرف المركزي أكثر من كاف لتثبيت سعر صرف الليرة

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الإقتصادية ​فادي عسلي​ أن "مفاعيل إعادة التصنيف الإقتصادي ل​لبنان​ حصلت من قبل وشهدناها، الوضع لا يحمل مماطلة "، مشيراً الى انه "بالثمن السياسي لا يوجد أخذ وعطا مع هذه الشركات، فهذه الشركات لا يهخضعوا لهذه الامور، والدليل انه بالعام 2008 خفضوا تصنيف ​الدولة​ الاميركية هذه".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عسلي انه "اليوم الجانب اللبناني تداول مع مؤسسات التصنيف وجربوا شراء الوقت منهم، وقالوا إن أصولنا تتعدى مطلوباتنا ونأخذ الاجراءات، وأعطونا وقت لنستكمل الاجراءات، وهناك شركة اقتنعت والشركات الاخرى لم تقتنع".

ومن جهة أخرى، أشار الى أن "سعر صرف العملة هو الذي حضره ​مصرف لبنان​ الذي اعلن عن قدرته على الحفاظ على سعر الصرف "، لافتاً الى ان "الموجودات الاجنبية تسمح له بالاحفاظ على سعر صرف العملة".

وأشار الى أن سعر صرف العملة لم ينهو أصلا ولم يتحرك، وسوق الصيرفة مع مصرف لبنان"، لافتاً الى أنه "اليوم لا يوجد كتلة ساخنة تؤثر وتضارب على الليرة، والإحتياطي الاجنبي ب​المصرف المركزي​ أكثر من كاف لتثبيت سعر صرف العملة".