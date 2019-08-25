فنيانوس: سمعت بوضع اسمي على لائحة العقوبات ولم أقدم أي مساعدة مادية لحزب الله

أشار وزير النقل والأشغال العامة ​يوسف فنيانوس​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه سمع بالمعلومات عن إمكانية فرض عقوبات أميركية عليه، لافتاً إلى أنه في الحكومة هناك 30 وزيراً يضمون ممثلين عن "​حزب الله​"، والأمر نفسه ينطبق على مجلس النواب، موضحاً أن الحزب، بالإضافة إلى "حركة أمل"، هما الأكثر شرعية في التمثيل.

وسأل فنيانوس: "هل لو قررنا مقاطعة هذه الفئة نكون نقوم بالشيء الصحيح؟"، مؤكداً أنه يقدم أي مساعدة مدية لـ"حزب الله"، لافتاً إلى أن الحزب لديه موارده وأمينه العام السيد حسن نصرالله أعلن عنها في أكثر من مناسبة، معتبراً أن كل هذه العقوبات غير محقة وغير قانونية، مشيراً إلى أنه في ​الولايات المتحدة​ لا يمكن أن يقول أحداً للجمهوريين لا تتحدثوا مع الديمقراطيين والعكس صحيح، مضيفاً: "سنمارس قناعتنا وإذا قرروا فرض عقوبات لا حولة ولا قوة".