"التحالف" يعترض ستة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان في المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بالطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية، يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها، في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه الميليشيات الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.