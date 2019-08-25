مصطفى حمدان: مدرس الشواذ الأخلاقي والوطني يطرح نظريات بالية

أشار أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​"، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ظل هذا الموقف المشهود الرسمي والشعبي لأهلنا اللبنانيين في رفض العدوان اليهودي على الضاحية الجنوبية، يخرج علينا مدرس الشواذ الأخلاقي والوطني ليطرح نظريات بالية كادت أن تؤدي الى كارثة على صعيد الوطني اللبناني في أثناء سنوات فراغه".

وأضاف: "نحن نقول له في ظل المواقف السامية الوطنية اللبنانية، حل عنا انت وطاولة حوارك الخشبي ونظرياتك ​الاستراتيجية الدفاعية​، ماحدا فاضيلك، السكوت لأمثالك من ذهب في زمن صنع في لبنان بالعرق والدم وكسر شوكة العقل الاجرامي اليهودي".