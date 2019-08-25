شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا سقط الإخوان فى الكذب والتناقض من القاهرة إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو جديد، يكشف حالة التناقض التى تعيش فيها جماعة الإخوان الإرهابية، فى العديد من الدول، أكاذيب عديدة يروجها تنظيم الإخوان، ورصد الفيديو الذى أعدته مؤسسة "ماعت" التناقضات التى تعيشها هذه الجماعة، بداية منذ إعلان عدم ترشحها فى الانتخابات بمصر، ثم دفعت بمرشح .

وكشف الفيديو أن هذه الجماعة تتبع نفس أساليبها فى انتخابات تونس، من خلال حركة النهضة، بعد إعلان مرشح الإخوان فى تونس عبد الفتاح مورو اعتزاله العمل السياسى، ثم الدفع به فى الانتخابات الرئاسية التى ستعقد فى 15 سبتمبر المقبل، الأمر الذى يكشف الوجه الحقيقى لهذه الجماعة الإرهابية .