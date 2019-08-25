ميركل تعد بالمساعدة في إعادة زراعة غابات الأمازون

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز(فرنسا) - (د ب أ)

وعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمساعدة دول أمريكا اللاتينية المتضررة من حرائق الغابات في منطقة الأمازون في إعادة زراعة هذه الغابات.

وعلى هامش أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت ميركل اليوم الأحد:" ستكون هناك مشاركة طويلة الأمد"، وأضافت أن " رئة أرضنا بالكامل تضررت ولذلك يجب علينا أن نجد حلولا مشتركة في هذا الصدد".

وتشهد منطقة الأمازون البرازيلية في الوقت الراهن حرائق للغابات هي الأخطر منذ سنوات كما تضررت دول أخرى في المنطقة من الحرائق مثل بوليفيا وباراجواي وجويانا الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوصفه مضيف القمة، قد أدرج موضوع الحرائق على أجندة القمة قبل وقت قصير من بدئها.