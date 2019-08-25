الإعلامية المثيرة للجدل ريهام سعيد تعلن اعتزالها بعد ضجة “البدينات”

اعتزلت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، الفن والإعلام، بسبب الهجوم الذي تعرضت له بسبب الضجة التي أحدثها برنامجها “صبايا الخير” حول النساء البدينات، وتعرضها للإيقاف.

ونشرت ريهام مقطع فيديو على حسابها ب “انستغرام” ادعت فيه أن هناك “حملة ممنهجة” ضدها من أشخاص لم يشاهدوا حلقة برنامجها، موضحة أن مضمونها غير مهين للنساء ولم تذكر فيه شيئا مسيئا للبدينات.

وأضافت الاعلامية المثيرة للجدل: “تحدثت انطلاقا من تجارب شخصية لنساء تتجاوز أوزانهن مئات الكيلوغرامات”.

وتابعت: “لم يشاهد أحد منكم الحلقة، ولم يعرف ماذا قلت، كل الناس تردد كلاما أنا لم أقله.. كل الذي قلته هو أن شكل السمين سيء، ولا يقدر أن يتمى على قدميه، وأنه يعيش ميتا”.

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وردت أن هناك من اتهمها انها تمس حقهم في الحياة، في حين أنها قالت عنهم “عايشين ميتين”، انطلاقا من شهادات استقتها من أوناس يفوق وزنهم 200 كيلوغرام.

واعتذرت ريهام من الأشخاص الذين أحسوا بالغضب بسببها، معلنة أنها لن تعود إلى الشاشة مرة أخرى ولن تعمل في مجال الإعلام والفن.

وأشارت الاعلامية المصرية، أنها ستتفرغ لأسرتها ومنزلها والعبادة، بعد 16سنة من العمل في الحقل الاعلامي والفني.

ويأتي قرار ريهام سعيد، بعد جدل وضجة كبيرة أثارتها حلقة برنامجها “صبايا الخير” وتحدثت خلالها عن البدينات، الأمر الذي دفع قناة “الحياة” لوقف البرنامج لحين انتهاء التحقيق، لتزيد نقابة الإعلاميين المصرية الطينة بلة، وتكشف أن ريهام سعيد ليس لديها تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.