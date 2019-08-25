مقتل أربعة من عناصر 'داعش' بعملية امنية في صحراء الانبار

أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، السبت، عن مقتل اربعة من عناصر تنظيم "داعش" ضمن حملة ارادة النصر الامنية الرابعة في صحراء الانبار. وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365 إن "قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بحملة امنية استباقية ضمن واجبات حملة ارادة النصر الامنية الرابعة استهدفت مناطق صحراء الانبار الغربية الممتدة من قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا، تمكنت من خلاله بقتل 4 من خلايا ارهابي داعش".



وأضاف العبيدي، أن "معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من قتل خلايا التنظيم الاجرامي دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الامنية"، مبينا أن "عملية تعقب خلايا التنظيم الاجرامي مستمرة بدعم من قبل طيران الجيش".

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