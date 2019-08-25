العراق.. غارات مجهولة تستهدف مليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي سقوط قتلى وجرحى في غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مخزن عتاد قرب الحدود العراقية السورية.



وقال اللواء 45 في الحشد الشعبي في بيان له على موقعه في فيسبوك إن طائرة مسيرة قصفت مخازن للعتاد في قضاء القائم.

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وتابع البيان أن "قيادة عمليات الجزيرة التابعة لهيئة الحشد الشعبي أشارت إلى أن هذه الطائرة نفذت ضربات على مخازن العتاد التابعة للواء 45 في قضاء القائم ولاتزال تحوم حول قطعاته".

وقالت وسائل إعلام موالية لإيران أن الغارة أسفرت عن مقتل قيادي في الحشد الشعبي وعنصر آخر، دون تسميتهما.

ويأتي التطور الأخير بعد أيام من تفجير غامض طال مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين العراقية، وذكرت تقارير غربية إن غارة إسرائيلية كانت وراء الحادث.

كما تعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران ومعادية للوجود الأميركي في العراق، إلى انفجارات غامضة خلال يوليو الماضي.