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مصرع 5 أشخاص نتيجة تصادم مروحية وطائرة صغيرة بإسبانيا

الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، مصرع خمسة أشخاص على الأقل جراء تصادم مروحية وطائرة صغيرة بجزيرة (ميورقة).

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وذكرت الحكومة الإقليمية لجزر البليار الإسبانية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع في الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي وأن سلطات الطوارئ انتقلت إلى موقع الحطام، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ولم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل حول الحادث بشكل فوري.