Advertisements
مصرع 5 أشخاص نتيجة تصادم مروحية وطائرة صغيرة بإسبانيا
الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، مصرع خمسة أشخاص على الأقل جراء تصادم مروحية وطائرة صغيرة بجزيرة (ميورقة).
وذكرت الحكومة الإقليمية لجزر البليار الإسبانية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع في الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي وأن سلطات الطوارئ انتقلت إلى موقع الحطام، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
ولم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل حول الحادث بشكل فوري.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 5 أشخاص نتيجة تصادم مروحية وطائرة صغيرة بإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.