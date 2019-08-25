كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 جنود أتراك في اشتباكات مع الأكراد شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية أنه قتل ثلاثة جنود أتراك في شمال العراق في اشتباكات مع مسلحين أكراد.

وأفادت وكالة الأناضول نقلًا عن وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد بأنه اصيب سبعة جنود آخرين بجروح ونقلوا إلى المستشفى.

أطلقت تركيا عملية "المخلب" في مايو في شمال العراق الجبلي ضد حزب العمال الكردستاني. دخل الهجوم مرحلته الثالثة يوم الجمعة، حيث تهدف القوات إلى تدمير الكهوف والملاجئ التابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة سينات هافتانين.

بدأ حزب العمال الكردستاني تمردا ضد تركيا في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في عام 1984، وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من الناس. تعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الجماعة، المتمركزة في جبال قنديل في شمال العراق، منظمة إرهابية.

