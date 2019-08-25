كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرد قيادي حوثي منشق أساء للتحالف العربي من الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرد الأردن القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي على خليفة إساءته المتكررة لدولة الإمارات ودول التحالف العربي، والتي يعد الأردن أحد أعضاءه.

وقالت مصادر دبلوماسية يمنية، إن الأردن طلب من البخيتي المغادرة، وإنه غادر بالفعل العاصمة عمان، لكن دون أن تعرف وجهته، إلا أن مصارد يمنية أخرى أشارت إلى أنه توجه إلى الدوحة ومنها قد يتجه إلى إسطنبول التركية.

واعترف علي البخيتي أنه غادر الأردن بسبب موقفه المناهض للتحالف العربي، إلا أن القيادي الإخواني المطرود من السعودية، أنيس منصور اقترح عليه القدوم إلى الحبشة التي يقيم فيها الأخير.

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وشكر القيادي الإخواني مختار الرحبي قطر التي قال إنها استضافت البيخيتي المطرود من عمان.

وعلي البخيتي هو قيادي حوثي، أعلن انشقاقه عن الحوثيين، إلا أنه ظل مناصراً للجماعة بعد الأزمة مع قطر، فيما لا يزال والده ناصر البخيتي وشقيقه الآخر قادة في صفوف الميليشيات الحوثية إلى اليوم.

ويعد شقيقه الأصغر أحد أبرز قادة ميليشيات الحوثي والمشرف على انشقاق القيادات الإخوانية التي كانت تقف مع حكومة هادي، حسبما ذكر موقع 24 الإماراتي.