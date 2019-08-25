شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب بلغم زرعته المليشيا في منطقة حذران غرب تعز والان مع التفاصيل

توفي شاب اليوم الاحد في محافظة تعز بلغم زرعته مليشيا الحوثي. وقالت مصادر محلية إن الشاب اكرم رزاز توفي اليوم مباشرة بلغم في منطقة حذران غرب مدينة تعز. وتحصد الالغام التي تزرعها مليشيا الحوثي ارواح المئات من المدنيين في عموم المحافظات اليمنية.

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