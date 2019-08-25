شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي نادم على عدم رفع الرسوم بشكل أكبر على الصين والان مع التفاصيل
أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الندم الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية بين بلاده والصين، يعني ببساطة أنه نادم على أن الحرب لم تكن أقسى مما هي عليه وليس أنه نادم على شنّ هذه الحرب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام "سُئل الرئيس إذا كان يرغب في تغيير موقفه بشأن تصعيد الحرب التجارية مع الصين، فُسّرت إجابته بشكل سيء".
وأضافت "ردّ الرئيس ترامب بالإيجاب لأنه يندم لعدم رفع الرسوم الجمركية أكثر".
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