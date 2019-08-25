في مسابقة عسكرية دولية.. المشاة المظليين المغاربة يتفوقون على نظرائهم من الجزائر وإيران- صور

خلال مسابقة عسكرية دولية، تفوقت فرقة المشاة المظليين المغاربة، على نظيراتها من دول روسيا والجزائر وإيران.

وشاركت فرقة من اللواء الأول للمشاة المظليين المغاربة في “الألعاب الدولية العسكرية 2019″، التي أقيمت في كل من روسيا و بلاروسيا، خلال الأيام القليلة الماضية.

الألعاب التي عرفت أيضا مشاركة 21 وفد عسكري من مختلف دول العالم، شهدت إجراء عدة منافسات تخص التحمل والقتال، منها مباراة “النزول الدقيق”، بمدينة بيسكوف الروسية، وهي المباراة التي شاركت فيها فرقة القفز العملياتي التابعة للواء الأول للمشاة المظليين، باسم المغرب، إلى جانب حضور كل من جنوب إفريقيا والجزائر وبيلاروسيا والصين وكوبا وإيران وكازاخستان وروسيا وسيريلانكا وفينزويلا.

وحسب مصادر عسكرية، فقد حصلت فرقة القفز العملياتي المغربية على الرتبة الأولى، تم تتويج رئيس الفرقة بجائزة “الجندي الحديدي”.

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يشار إلى أن كل بلد شارك بفرقة مكونة من ثلاثة عناصر مجهزة بمظلات وسترات قتالية وبنادق هجومية، كما أن المشاركين في هذه المسابقة قفزوا من طائرة هيلوكوبتر “MI 8” من علو وصل إلى 1200m.

وإلى جانب فرقة القفز العملياتي، شاركت في هذه الألعاب وحدات أخرى تابعة للقوات المسلحة الملكية، حيث كانت فرقة من الفوج الأول لرماة الأطلس من بين المشاركين في مسابقة التسلق التي أجريت في روسيا، كما شاركت فرقة من اللواء الثاني للمشاة المظليين في منافسة الرمي الدقيق التي أقيمت في بيلاروسيا.

و تعد هذه المشاركة الثالثة من نوعها للقوات المسلحة الملكية في الألعاب الدولية العسكرية، حيث سبق لها أن شاركت في نسختي 2017 و 2018 من نفس المسابقة.