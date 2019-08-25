مقتل وإصابة 10 عسكريين أتراك شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان، إن غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية داخل البلاد وخارجها أسفرت عن مقتل 24 مسلحا من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).
وأوضحت في البيان أن 11 مسلحا لقوا مصرعهم في الأراضي التركية، و13 آخرين خارجها.
وأوضحت في البيان أن 11 مسلحا لقوا مصرعهم في الأراضي التركية، و13 آخرين خارجها.
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