ضبط مدير قسم في إحدى دوائر الديوانية متلبساً بحيازة المخدرات

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اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن ضبط مدير قسم في إحدى دوائر محافظة الديوانية متلبساً بحيازة 250 غراماً من المخدرات.
وأوضح البيان أن العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة من مصادر مفتشية الداخلية الخاصة ونتيجة للمتابعة والمراقبة لتحركات المتهم التي أثبتت استغلال الموظف لمنصبه في نقل المخدرات عبر السيطرات ونقاط التفتيش دون تفتيش. الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى استحصال أمر قضائي بضبطه متلبساً بجريمته.
واشار الى أن إحدى مفارز مفتشية الداخلية نصبت كميناً للمتهم في أحدى سيطرات محافظة الديوانية الداخلية، أسفرت عن ضبطه متلبساً بحيازة 250 غرام من المخدرات فضلاً عن أنبولات وأدوات تعاطي مخدرات.
الى ذلك تم تنظيم محضر ضبط أصولي وتدوين افادة واعتراف المتهم وتسليمه الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة بغية عرضه على القضاء ليتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة، بحسب اليان الى اشار الى أن هذه العملية تأتي في سياق التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في التصدي لمروجي ومهربي المخدرات ومكافحتها .
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