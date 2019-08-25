بالصور.. ما سببه حريق معمل غاز الناصرية

ادى حادث الحريق في معمل غاز الناصرية الى الحاق اضرار مادية. وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، فأن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده". فيما ذكرت دائرة صحة ذي قار ان "الحريق ادى الى مصرع شخصين واصابة ثلاثة بحروق متفاوتة نسبة حروق الاول 95% والثاني 75% والثالث 45% . Advertisements

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