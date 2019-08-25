المركزي للاحصاء: بيع أكثر من 4 مليارات دولار في مزاد العملة خلال تموز

وذكر الجهاز في إحصائية اطلعت عليها الخليج 365، إن "الكميات المباعة من الدولار خلال شهر تموز الماضي بلغت 4 مليار و526 مليون و80 ألف و500 دولار".

وبين، أن "هذه المبيعات ارتفعت عن نفس الفترة من عام 2018 التي بلغت فيها المبيعات 4 مليار و173 مليون و591 الف و858 دولار، وبتغيير سنوي يبلغ 8.4%".



وأضاف، أن "سعر الدولار خلال تموز من عام 2019 بلغ 1201 دينار للدولار الواحد مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي بلغ فيها 1189 ديناراً للدولار الواحد، وبتغيير شهري بلغ 38.1%".

يذكر أن البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.