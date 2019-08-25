أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، عن بيع أكثر من 4 مليارات دولار في مزاد العملة خلال شهر تموز الماضي.
وبين، أن "هذه المبيعات ارتفعت عن نفس الفترة من عام 2018 التي بلغت فيها المبيعات 4 مليار و173 مليون و591 الف و858 دولار، وبتغيير سنوي يبلغ 8.4%".
وأضاف، أن "سعر الدولار خلال تموز من عام 2019 بلغ 1201 دينار للدولار الواحد مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي بلغ فيها 1189 ديناراً للدولار الواحد، وبتغيير شهري بلغ 38.1%".
يذكر أن البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للاحصاء: بيع أكثر من 4 مليارات دولار في مزاد العملة خلال تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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