الان تتابع 220 طفلًا أسيرًا محرومون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رام الله – وكالات – الخليج 365
أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الفلسطينية، رأفت حمدونة، اليوم الأحد، أن 220 أسيرا من الأطفال محرمون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، في محافظات الوطن.
وأوضح حمدونة، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات، داعيًا المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم وتأمين الحماية لهم، والضغط على الاحتلال من أجل تأمين حريتهم والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كمثل الأطفال في العالم.
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