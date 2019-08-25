مخزومي: ‏العدوان الإسرائيلي على لبنان يجب أن يلقى تحركا فوريا

رأى النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​ وسيادته وترويع اللبنانيين يجب أن يلقى تحركا فوريا بدءا من انعقاد ​المجلس الأعلى للدفاع​ واستنفار سفراء الدول الكبرى وصولا إلى دعوة ​مجلس الأمن​ لمحاسبة العدو الإسرائيلي على خرقه الفاضح للقرار 1701 ولجمه قبل فوات الأوان".

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