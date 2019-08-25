ترامب: جونسون "الرجل المناسب لوظيفته"

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بوصفه "الرجل المناسب لوظيفة رئيس الوزراء"، بينما كان يتحدث عن احتمالات التوصل لاتفاق تجارة ثنائي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال ترامب "هذا شخص سيكون رئيس وزراء عظيماً، في رأيي" فيما كان جونسون يرد ضاحكاً "لن أثبطك".
وامتنع ترامب عن تقديم مشورة لجونسون، على الرغم من أنه كان يفعل ذلك مراراً مع تيريزا ماي، وغالباً ما كان يزعج رئيسة الوزراء السابقة بتدخلاته في الشؤون البريطانية الداخلية.
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وقال ترامب إن المحادثات بشأن اتفاق تجارة كانت في وضع حرج سابقاً، من قبل الجانب البريطاني، لكن الآن يتوقع أن تمضي المفاوضات قدماً "بشكل سريع".
وأشار جونسون إلى أنه يمكن أن يكون هناك "بعض المحادثات الصعبة" لكنه يحترم المفاوضات التجارية الأميركية.
وقال الرئيس الأميركي إنه يمكن أن يكون هناك "اتفاق تجارة واسع للغاية، أكبر مما كان لدينا على الإطلاق".
وبدا أن جونسون وترامب اتفقا على أن النظام الصحي البريطاني، المعروف باسم "إن.إتش.إس" لن يكون طرفاً في أي اتفاق تجارة.
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