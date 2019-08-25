كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاهد الأولى للمركز الإعلامي لحزب الله اللبناني بعد تعرضه للانفجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وسائل إعلام لبنانية صورا من داخل المركز الإعلامي لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالمركز نتيجة انفجار الطائرة "الإسرائيلية" المسيرة.

ونشرت قناة "MTV" اللبنانية، صورا من داخل المركز.

في غضون ذلك صرح، المسؤول الإعلامي في "حزب الله" محمد عفيف بأن "الحزب لم يسقط أي طائرة" من الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا فوق الضاحية الجنوبية فجر اليوم الأحد.

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مضيفا أن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله".

وذكرت وسائل إعلام إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية من جراء شظايا انفجار الطائرة الإسرائيلية، نقلأ عن موقع قناة روسيا اليوم.