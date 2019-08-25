انت الان تتابع وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أن المقاتلات التركية تمكنت من تحييد تسعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني في استهداف لمواقعهم بمنطقة حفتانين، شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن وزارة الدفاع القول في بيان إن الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية "المخلب3-" التي أطلقتها القوات التركية في المنطقة أمس الأول الجمعة.

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة.

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وكانت القوات التركية أطلقت في أيار/مايو الماضي "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب" الذي تقول إنه يهددها.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.