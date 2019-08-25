لبنان: جرحى إثر سقوط طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة 3 أشخاص بجروح جراء انفجار طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأحد.

ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى سقوط طائرة مسيّرة أخرى من دون إحداث أي أضرار أو إصابات، في وقت ينفذ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات وهمية في الأجواء اللبنانية، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، في وقت أكدت قيادات من ميليشيات "حزب الله" اللبنانية أن ميليشياته لم "تقم بإسقاط أي طائرة".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار الناتج عن سقوط الطائرة الأولى، أسفر عن أضرار بليغة في مركز إعلامي تابع لميليشيات "حزب الله" اللبنانية في الضاحية الجنوبية، لافتة إلى أنها كانت مفخخة وقادرة على تنفيذ عمليات اغتيال.

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وضربت القوى الأمنية اللبنانية طوقاً أمنياً في منطقة سقوط الطائرتين.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأهداف في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعاتها الجوية.

وطال القصف أقصى ريف العاصمة الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان، إلى جانب مناطق في ريف ردعا والقنيطرة القريبين من الجولان السوري المحتل.

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