علييف يلتقي العثيمين

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مقر الرئاسة بالعاصمة باكو أمس.

وبحث الرئيس علييف والعثيمين خلال اللقاء تعزيز التعاون بين أذربيجان والمنظمة، ومواصلة الجهود في شتى المجالات، كما نوه أمين منظمة التعاون بالدور الذي تؤديه جمهورية أذربيجان في كل برامج المنظمة.