إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي أمام الملاحة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عودة الملاحة الجوية للمطار، بعد توقفها لساعات جراء تعرضه لقذيفة، وأن الشركات الناقلة ستقوم بتسيير رحلاتها، كل حسب جدولها.

وكان مطار معيتيقة أعلن صباح أمس تعليق الملاحة الجوية بالمطار حتى إشعار آخر، بسبب سقوط قذيفة على المطار، تزامن مع وصول رحلة شركة

طيران البراق من اسطنبول والخطوط الجوية الليبية من مطار المدينة المنورة، وعلى متنها 265 من الحجاج.

وتتواصل منذ إبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، في مناطق متفرقة بضواحي العاصمة الليبية طرابلس.