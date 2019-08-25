وكان مطار معيتيقة أعلن صباح أمس تعليق الملاحة الجوية بالمطار حتى إشعار آخر، بسبب سقوط قذيفة على المطار، تزامن مع وصول رحلة شركة
طيران البراق من اسطنبول والخطوط الجوية الليبية من مطار المدينة المنورة، وعلى متنها 265 من الحجاج.
وتتواصل منذ إبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، في مناطق متفرقة بضواحي العاصمة الليبية طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي أمام الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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