حصل إطلاق رصاص كثيف في محيط ​منطقة البداوي​ شمالي ​طرابلس​ نتيجة اشكال بين افراد عائلة واحدة في المنطقة، وتوجه ​الجيش اللبناني​ الى المكان، ويعمل على ملاحقة مطلقي النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يطوّق اشكالاً تخلّله إطلاق نار في محيط البداوي- طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.