أفادت ​وزارة الدفاع السورية​، ان "في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، من ليلة أمس رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق ​الجولان​ باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية ​الصواريخ​ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

وافيد عن توقف الغارات الاسرائيلية على دمشق حيث عاد الهدوء الى العاصمة السورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع السورية: رصدنا صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان وأسقطناها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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