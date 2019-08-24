سرقة مواطن بفاس أمام شباك بنكي تتحول إلى مواجهة بين اللص والأمن..إطلاق 3 رصاصات!

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن شرطيا يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، اضطر صباح اليوم السبت، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديد.

وقالت المديرية في بلاغ لها، إن الشخص الموقوف، كان في حالة تلبس بمحاولة اقتراف عملية سرقة بالعنف، كما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

أووضح المصدر الأمني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، حاول تعريض أحد الأشخاص للسرقة بالعنف مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي من الشباك الأوتوماتيكي لوكالة بنكية، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة دورية الشرطة.

وفض المشتبه فيه الامتثال للتعليمات الأمنية، مستعملا سكينا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر أحد عناصر دورية الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء وتصويب رصاصتين أصابتا الأطراف السفلى للمشتبه فيه، يضيف البلاغ.