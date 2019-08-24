هجوم لـ'بوكو حرام' يوقع 12 قتيلاً شمالي نيجيريا

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول محلي قوله، إن" الاعتداء الذي استهدف قرية لامانا في منطقة غسكيرو وقع مساء الجمعة".

وتتعرض منطقة غسكيرو، على مدار السنوات الأربع الأخيرة، لهجمات متكررة من قبل مسلحي "بوكو حرام"، وفي آذار الماضي، أسفر هجومان شنتهما الجماعة في المنطقة نفسها عن مقتل 15 شخصا، بمن فيهم 7 شرطيين، وفي صيف 2015، قتل 38 شخصا في قريتين محليتين هاجمهما المسلحون.



وتقع منطقة غسكيرو بجوار منطقة في نيجيريا تعد "مهدا تاريخيا" لجماعة "بوكو حرام" التي أعلنت، في ربيع 2015، ولاءها لتنظيم "داعش".