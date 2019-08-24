السامرائي يؤكد دعمه الكامل لاهالي الشرقاط وصلاح الدين لتأسيس احزاب سياسية

اكد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، السبت، دعمه الكامل لاهالي الشرقاط وصلاح الدين لتأسيس احزاب سياسية.

وقال السامرائي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نؤكد دعمنا الكامل لأهالي قضاء الشرقاط وعموم محافظة صلاح الدين لتأسيس أحزاب سياسية جادة تعبر عن توجهاتهم السياسية وبما يحقق طموحاتهم بالحصول على تمثيل عادل في مفاصل الإدارات المركزية والمحلية سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المحافظة".



واضاف السامرائي خلال حضوره حفل تأسيس حزب العمل التقدمي الديمقراطي إنه "نأمل لهذا الحزب الفتي النجاح في مسيرته السياسية وفي التعبير عن طموحات جمهوره في قضاء الشرقاط وعموم محافظة صلاح الدين"، مبيناً أن "حزب المسار المدني على استعداد تام لتقديم كل الدعم والإسناد لجهود الخيرين من أبناء المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي، وتدارك التردي الحاصل في جميع المجالات، والذي تسببت به السياسات السابقة من قبل بعض الأحزاب التي هيمنت على السلطة المحلية فيها طوال السنوات الماضية".

