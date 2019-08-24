مراسلنا: استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد مقتل 5 شباب بحفل فني

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يونس بورنانالسبت 2019/8/24 06:06 م بتوقيت أبوظبي
وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي
قدمت وزيرة الثقافة الجزائرية، مريم مرداسي، السبت، استقالتها رسمياً إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.
وأقال رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الجمعة، المدير العام للديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن الشيخ،
وتولت مرداسي وزارة الثقافة الجزائرية في مارس/أذار الماضي خلفاً للوزير السابق عز الدين ميهوبي، حيث كانت أصغر وزيرة في الحكومة الحالية، وسبق لها العمل صحفية بالتلفزيون الجزائري الحكومي.
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