مراسلنا: استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد مقتل 5 شباب بحفل فني

قدمت وزيرة الثقافة الجزائرية، مريم مرداسي، السبت، استقالتها رسمياً إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.

وجاءت الاستقالة عقب مقتل 5 وإصابة أكثر من 80 شخصاً خلال تدافع في حفل غنائي للمغني العالمي سولكينج على ملعب 20 أغسطس بوسط العاصمة الجزائرية، في سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر.







وأقال رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الجمعة، المدير العام للديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن الشيخ،

وهي الجهة المكلفة بتنظيم الحفل.

وخلفت الحادثة موجة استياء عارمة في الجزائر، إلا أن الوزيرة المستقيلة هاجمت المطالبين باستقالتها في منشور عبر موقع "الفيس بوك"، وألقت بالمسؤولية على منظمي الحفل إضافة لتزاحم الجمهور.







وتولت مرداسي وزارة الثقافة الجزائرية في مارس/أذار الماضي خلفاً للوزير السابق عز الدين ميهوبي، حيث كانت أصغر وزيرة في الحكومة الحالية، وسبق لها العمل صحفية بالتلفزيون الجزائري الحكومي.