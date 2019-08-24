شكرا لقرائتكم وزيرة جزائرية تنفعل بسبب "سولكينغ": ماتوا صراخا ورقصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجمت وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي كل من طالب بإقالتها، على خلفية حادثة التدافع في حفل مغني الراب عبد الرؤوف دراجي، المعروف باسم" سولكينغ"، التي أدت إلى وفاة 5 أشخاص وجرح العشرات.

وعبرت مرداسي في تدوينة لها عبر فيسبوك عن استغرابها من تحميلها مسؤولية ما حدث ليل الجمعة في ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

7 حفلات في تونس

كما اعتبرت أن ما حدث لم يكن بسبب سوء التنظيم أو وقوع شجار، بل بسبب تزاحم الجماهير في الخروج من الملعب وزيادة الحماس عندهم، مشيرة إلى أن الفنان نفسه أقام 7 حفلات في تونس، ولم يحصل ما حدث بالجزائر.

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كذلك أضافت قائلة: "منهم من توقف قلبه بسبب الغناء والصراخ، ومنهم من توقف قلبه من الرقص"، كما وصفت كل من يطالب بإقالتها بـ"شبه الجزائريين وشبه الصحافيين".

يذكر أن وفاة 5 أشخاص وجرح آخرين في حادثة تدافع على حفل مغني الراب "سولكينغ" قد أثارت موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بإقالة وزيرة الثقافة، معتبرينها المسؤولة المباشرة عن تنظيم التظاهرات الثقافية والحفلات الفنية، وأيضا معاقبة كل المتسببين في تحويل حفل فني إلى مأتم.

في الأثناء، بدأت السلطات الجزائرية المختصة التحقيق في هذه الحادثة غير المسبوقة في حفل "سولكينغ"، الذي أكد أنه لم يكن يعلم بسقوط ضحايا إلا بعد انتهاء الحفلة، وذلك ردا على الانتقادات التي طالته بمواصلة الغناء رغم وجود وفيات بين جماهيره.