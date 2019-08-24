شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم لقيادة السلطة المحلية بحضرموت بدعوة الجميع الى الالتفاف حولها والان مع التفاصيل

دعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت كافة شرائح المجتمع بمختلف توجهاتهم الى استشعار الوضع الحالي والتعقيدات الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلد .

وشددت قيادة السلطة المحلية على منع عقد أي لقاءات أو اجتماعات تخوض في الشأن العام في هذه المرحلة إلا بموافقة رسمية مسبقة من الجهات الأمنية بالمحافظة .

وألزم تعميم صادر عن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الجميع الالتزام بهذا التوجيه ، ودعا الجهات الأمنية القيام بواجبها تجاه ذلك .

وأكد التعميم أن هذا الإجراء يأتي لمصلحة الجميع وحرصا" على سلامتهم والتحذير من أي تجمعات في هذه المرحلة الصعبة ، ودعا الجميع إلى الالتفاف حول سلطتهم المحلية وقيادتهم العسكرية لما فيه مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها .