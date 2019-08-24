في ثاني قرار خلال اسبوعين .عفو رئاسي عن 542 سجينًا في مصر

أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، الإفراج عن 542 سجينًا بمقتضى عفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوعين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن القرار يأتي استمرارًا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.
وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 228، والإفراج الشرطي عن 314 من نزلاء السجون.
والإفراج الشرطي يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.
ويعد قرار العفو الرئاسي هذا الثاني من نوعه خلال أسبوعين؛ إذ أعلنت السلطات في 11 أغسطس/ آب الجاري، الإفراج عن 1634 سجينًا.
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