ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تغير وجهتها إلى تركيا

غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، التي كانت تسمى في السابق "غريس 1"، وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا ​اليونان​ي، حسبما أفادت وكالة ​بلومبرغ​ للأنباء.

وقدرت الوكالة أن تصل الناقلة الإيرانية إلى ميناء مرسين التركي ظهيرة يوم 31 آب.

وكانت الناقلة قد تم احتجازها قبالة سواحل إقليم ​جبل طارق​ التابع للتاج البريطاني في الرابع من تموز الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط إيراني إلى ​سوريا​ في انتهاك للعقوبات المفروضة من جانب ​الاتحاد الأوروبي​.

وجرى الافراج عنها يوم الأحد الماضي بعد ان رفضت سلطات جبل طارق طلبا أميركيا باحتجاز السفينة.

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد حذرت في وقت لاحق اليونان ودول حوض ​البحر المتوسط​ الأخرى بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعم للإرهاب.