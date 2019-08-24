كوريا الشمالية تطلق "مقذوفات غير محددة" باتجاه البحر

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سيول: أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية اطلقت الجمعة "مقذوفين غير محددين" باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية، في أحدث عملية عسكرية تقوم بها بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الاركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي "قواتنا تقوم بتتبع الحركة في الشمال في حال حدثت عمليات إطلاق إضافية".